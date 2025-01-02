دورة بريزبين: جابر تحقق ثلاثة انتصارات متتالية لأول مرة منذ رولان غاروس

الرياص - اسماء السيد - بريزبين : حققت التونسية أنس جابر ثلاثة انتصارات في الدورة ذاتها لأول مرة منذ بطولة رولان غاروس الفرنسية التي أقيمت بين 26 أيار/مايو و9 حزيران/يونيو الماضيين، وبلغت ربع نهائي دورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب (500 نقطة) بفوزها الخميس على الأرمينية إيلينا أفانيسيان 6 4 و1 6 و6 4.

واحتاجت ابنة الثلاثية عاما، المتراجعة في تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه) إلى المركز الثاني والأربعين بعدما وصلت إلى المركز الثاني في صيف 2022، إلى ساعة و50 دقيقة كي تحجز بطاقتها في ربع النهائي حيث ستتواجه مع الروسية ميرا أندرييفا المصنفة ثامنة في الدورة والفائزة بدورها على التشيكية ليندا نوسكوفا 6 3 و6 0.

وبدأت وصيفة بطولة ويمبلدون لعامي 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز لعام 2022 مشوارها في بريزبين بالفوز في الدور الأول على الصينية جينغ سايساي 7 6 (7 5) و6 4، ثم على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6 3 و6 2، قبل أن تحقق الخميس فوزا ثالثا تواليا في الدورة ذاتها لأول مرة منذ وصولها إلى ربع نهائي بطولة رولان غاروس حيث انتهى مشوارها على يد الأميركية كوكو غوف.

ومن بعد مشوارها في البطولة الفرنسية، فازت بمباراتين في دورة نوتنغهام الإنكليزية حيث بلغت ربع النهائي، ومثلهما في دورة برلين التي ودعتها من ربع النهائي أيضا على يد غوف، وصولا إلى خروجها من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون ثم الدور الأول لدورة تورونتو الألف نقطة على يد اليابانية ناومي أوساكا.

وكانت مشاركتها في دورة تورونتو التي أقيمت في آب/أغسطس، الأخيرة للموسم إذ اضطرتها إصابة في الكتف إلى الانسحاب من دورتي واشنطن وسينسيناتي وبطولة فلاشينغ ميدوز بالإضافة إلى الألعاب الأولمبية في باريس قبل أن تعلن إنهاء موسمها بشكل مبكر.

وخاضت جابر التي يعود لقبها الخامس والأخير إلى دورة نيغبو الصينية في أيلول/سبتمبر 2023، ثلاثين مباراة في 2024 وفازت في 16 منها، ما أدى إلى تراجعها في التصنيف.

وكانت الروسية داريا كاساتكينا أبرز ضحايا ثمن النهائي، إذ انتهى مشوار المصنفة ثالثة في الدورة على يد مواطنتها بولينا كوديرميتوفا بالخسارة أمامها 6 1 و2 6 و5 7.