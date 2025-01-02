دوري أن بي أيه: فوز تاسع تواليا لنيكس رغم غياب برونسون

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : واصل نيويورك نيكس مسلسل انتصاراته التي وصلت إلى تسعة تواليا رغم غياب أفضل مسجليه جايلن برونسون، وذلك بفوزه على ضيفه يوتا جاز 119 103 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وسجل الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز 31 نقطة مع 21 متابعة وحقق جوش هارت ثلاثة أرقام مزدوجة بتسجيله 15 نقطة مع 14 متابعة و12 تمريرة حاسمة، ليصبح بذلك أول لاعب من نيكس يحقق "تريبل دابل" لمباراتين على التوالي أو أكثر منذ مايكل راي ريتشاردسون عام 1981.

وهذه المرة الرابعة منذ بداية الموسم الحالي التي يحقق فيها هارت "تريبل دابل"، رافعا رصيده إلى 10 بألوان نيكس، ليصبح بذلك رابع لاعب يصل إلى هذا الرقم أو أكثر في تاريخ النادي.

كما لعب مايكل بريدجز والبريطاني أو دجاي أنونوبي دورا أساسيا في الانتصار الرابع والعشرين لنيكس في 34 مباراة، بعدما سجل الأول 27 نقطة والثاني 22 في لقاء غاب عنه أفضل مسجل في الفريق برونسون بسبب إصابة في ربلة ساقه اليمنى، فحل بدلا منه كام باين الذي سجل 8 نقاط مع 9 تمريرات حاسمة.

في المقابل، كان جوردان كلاركسون وكولين سيكستون أفضل لاعبي جاز بـ25 نقطة لكل منهما، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقهما الهزيمة الخامسة تواليا والخامسة والعشرين في 32 مباراة.

وحسم نيكس الفوز في الربعين الثاني والأخير (32 21 و32 24) في لقاء تقدم خلاله على منافسه بفارق 20 نقطة، مستفيدا بشكل أساسي من الهجمات المرتدة التي أثمرت عن 34 نقطة مقابل 15 للضيوف الذين تأثروا بمعاناة نجمهم الفنلندي لاوري ماركانن، إذ نجح في 6 فقط من محاولاته الـ22 واكتفى بـ16 نقطة.

وللمرة الـ144 خلال مسيرته في الدوري، حقق الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل دابل" في الفوز الثالث تواليا لفريقه دنفر ناغتس والتاسع عشر هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه أتلانتا هوكس 139 120.

وكان يوكيتش قريبا من تحقيق الـ"تريبل دابل" في الشوط الأول لو نجح في تمريرة حاسمة إضافية، إلا أنه سرعان ما وصل إليه في بداية الربع الثالث من لقاء أنهاه بـ23 نقطة مع 17 متابعة و15 تمريرة حاسمة، فيما سجل زميله الكندي جمال موراي 21 نقطة وراسل وستبروك 16 مع 11 تمريرة حاسمة.

وبذلك، بدأ ناغتس بشكل جيد شهرا مزدحما جدا سيخوض خلاله 17 مباراة.

ونجح صاحب الأرض في جميع رمياته الحرة الـ21، كما حقق أعلى عدد تمريرات حاسمة له هذا الموسم (44)، ما ساهم في تجديد فوزه على هوكس الذي خسر على أرضه 111 141 في الثامن من كانون الأول/ديسمبر في لقاء تألق خلاله يوكيتش بتسجيله 48 نقطة مع 14 متابعة.

ورغم جهود تراي يونغ (30 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة) ودياندي هانتر (20 نقطة)، توقف مسلسل انتصارات هوكس عند 4 مباريات ومني بهزيمته السادسة عشرة للموسم في 34 مباراة.

وفي المباريات الأخرى، حول ساكرامنتو كينغز تخلفه أمام ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفارق 14 نقطة إلى فوز 113 107، في ثاني انتصار له على التوالي بقيادة مدربه الموقت دوغ كريستي الذي حل بدلا من المقال مايك براون.