الامارات | العملاق ليكوفيتش يدخل قلوب الجزراوية من بوابة «الزعيم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم حارس المرمى الصربي ستويان ليكوفيتش أوراق اعتماده مع فريق نادي الجزيرة، بعدما قاد «فخر أبوظبي» للفوز على العين بركلات الترجيح 4-2، أول من أمس، في دور الثمانية لمسابقة كأس المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، عقب انتهاء اللقاء بفوز الفريق 3-2، معوضاً خسارته في لقاء الذهاب بهدف دون ردّ، ليصعد لملاقاة الوصل في نصف النهائي.

وتألق العملاق ليكوفيتش الذي يناهز طوله المترين (199 سم) في ركلات الترجيح بتصديه لتسديدتي بندر الأحبابي ولابا كودجو، كما كاد أن يتصدّى لركلة ثالثة من إيريك، بينما أحرز لاعبو الجزيرة: كيبانو ومحمد النني وجاي داي وأحمد فوزي، أربع ركلات ليحقق الفريق الفوز ويتأهل لـ«المربع الذهبي».

ويُعد الحارس الصربي الذي دخل قلوب الجزراوية من أبرز صفقات نادي الجزيرة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث يعتبر الحارس الشاب من أفضل حراس الدوري الصربي في الموسم الماضي، كما كان هدفاً لأندية أوروبية عدة، بينما تُعد المرة الأولى التي يتعاقد فيها «فخر أبوظبي» مع حارس مرمى أجنبي، بعدما أعلن اتحاد كرة القدم السماح للأندية بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب ليتم قيدهم في فئة المقيم.

وانضم ستويان ليكوفيتش إلى الجزيرة من راندنيك الصربي، إذ نشأ الحارس البالغ من العمر 22 عاماً في فرق الناشئين بنادي راد، ثم انتقل إلى هاغدوك ديفوس في 2020 على سبيل الإعارة، وعاد إلى نادي راد مجدداً قبل أن ينتقل إلى راندنيك في 2021.

وخاض ليكوفيتش مع راندنيك 62 مباراة ودخل مرماه 92 هدفاً، بينما خاض مع فريق راد تحت 19 سنة خمس مباريات ودخل مرماه 12 هدفاً، ولعب مع الفريق الأول للنادي نفسه مباراة واحدة ودخل مرماه هدفاً واحداً.

في المقابل، خاض الحارس الصربي أربع مباريات مع الفريق الأول بنادي الجزيرة، في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أمام البطائح في ذهاب دور الـ16 وحقق «فخر أبوظبي» الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر في الإياب بهدفين مقابل هدف، كما لعب مباراتي الجزيرة أمام العين في دور الثمانية.

. الحارس الصربي ستويان ليكوفيتش يتميز بطول القامة، إذ يناهز طوله المترين (199 سم).