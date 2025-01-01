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الامارات | آرتشر: «مبادلة أبوظبي للتنس» من أبرز الأحداث للسيدات  

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الرئيس التنفيذي لرابطة محترفات التنس، بورشيا آرتشر، أن بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات «فئة 500 نقطة»، أصبحت من أبرز الأحداث للسيدات على جدول فعاليات الرابطة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت آرتشر - بمناسبة قرب انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تقام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد في أبوظبي، من الأول حتى الثامن من فبراير 2025 - إن البطولة تشهد تنافساً كبيراً من اللاعبات المشاركات، لرفع تصنيفهن العالمي في بداية الموسم، الأمر الذي يجذب لها كثيراً من اللاعبات.

وأضافت: «البطولة شهدت في نسختيها الماضيتين مشاركة نخبة اللاعبات، مثل أنس جابر، وآريينا سابالينكا، وناعومي أوساكا، وإيما رادوكانو، والبطلة الكازاخستانية إلينا ريباكينا، وقد أسهم هذا الحضور النوعي من اللاعبات في نجاح البطولة، وتزايد الإقبال عليها».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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