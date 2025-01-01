الامارات | منتخب رفع الأثقال يحصد 19 ميدالية في البطولة العربية وكأس قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المنتخب الوطني لرفع الأثقال 19 ميدالية ملونة في البطولة العربية وكأس قطر اللتين استضافتهما الدوحة، وأقيمتا كبطولة مزدوجة للكبار، واختتمت منافستها أول من أمس.

وحقق المنتخب ست ميداليات ذهبية عن طريق علي ناصر الحميري، في منافسات وزن 102 كغم للشباب والناشئين بالبطولة العربية في الخطف والنتر والمجموع للفئتين، وعلى صعيد الكبار حقق مؤيد النجار ست ميداليات «خطف ونتر ومجموع»، بواقع ثلاث فضيات في العربية، وثلاث برونزيات في كأس قطر.

وفي اليوم الأخير من البطولة، حققت سيدات المنتخب أربع ميداليات برونزية، منها واحدة لمي المدني «المجموع» في وزن 64 كغم، وثلاث لبشائر الأحبابي في وزن 55 كغم بعد تفوقها في الخطف والنتر والمجموع، بجانب ثلاث ميداليات برونزية لثنيان عمر الحمودي في وزن 49 كغم للناشئين، بعد أن تصدر في الخطف والنتر والمجموع.

كما نال المنتخب أربع كؤوس للمركز الخامس للسيدات، والخامس للشباب والسادس للناشئين بالبطولة العربية، إضافة لكأس المركز الخامس للسيدات في منافسات كأس قطر.

وعادت بعثة المنتخب أمس إلى الدولة، وكان قد ترأسها المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة محمد النقبي، وضمت خليفة الزعابي، مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، وعبدالرحمن عبدالرحمن، مدرب المنتخب، وتسعة لاعبين منهم سبعة لاعبين من نادي أبوظبي لرفع الأثقال، هم: مؤيد النجار (فوق 109 كغم) رجال، زايد النعيمي (55 كغم) شباب، والناشئين ثنيان الحمودي (49 كغم) وزايد العامري (55 كغم)، وسعيد قصاب (81 كغم)، وعلي الحميري (102 كغم)، وزهرة الهاشمي (49 كغم)، بجانب لاعبتي اتحاد رفع الأثقال بشائر الأحبابي (55 كغم)، ومي المدني (64 كغم).

وأعرب اللاعبون واللاعبات أصحاب الميداليات عن سعادتهم بصعودهم إلى منصات التتويج، وقال علي الحميري: «فخور بمعانقة الذهب في أول مشاركة لي في بطولة على الإطلاق، وهذا الإنجاز يمثل حافزاً لنا لصقل موهبتنا أكثر، والتطلع إلى نجاحات جديدة على الصعيدين القاري والدولي في المستقبل القريب».