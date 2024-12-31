الامارات | البحرين تتأهل إلى نهائي "خليجي 26" على الطريقة العمانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب البحريني لكرة القدم، إلى نهائي بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ26 لملاقاة نظيره العماني، بعدما نجح في اقصاء منتخب الكويت من نصف النهائي بالفوز عليه بهدف دون رد جاء بتوقيع مهاجمه محمد جاسم مرهون في الدقيقة «75».

وجاء صعود البحرين بنفس الطريقة التي بلغ بها عمان النهائي بعدما أكمل المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعبه مهدي عبد الجبار.

وجاءت المباراة متقلبة المستوى، إذ شح الشوط الأول من الفرص، بعدما بدا اهتمام المنتخبين بالجانب الدفاعي خوفا من استقبال أي أهداف.

ولم يشهد هذا الشوط، سوى فرصة واحدة فقط، أنقذها فهد الهاجري قبل أن تتجاوز خط المرمى، بعد رأسية لعبها محمد جاسم مرهون، والمرمى كان خاليا من حارسه.

وتبددت الأحول في الشوط الثاني والذي جاء مثيرا وحماسيا من الجانبين والذي حرمت فيه العارضة «مرهون» من تسجيل هدف التقدم للبحرين بعدما تصدت إلى تسديدته.

وجاءت الفرصة على طبق من ذهب للمنتخب الكويتي، لكسب المباراة بعدما نال لاعب البحرين، مهدي عبد الجبار، البطاقة الصفراء الثانية ليُستبعد من الملعب عند الدقيقة 52.

ولكن النقص العددي لم ينال من عزيمة منتخب البحرين الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز عبر محمد جاسم مرهون، بعد متابعة لرأسية أمين بن عدي، «75».