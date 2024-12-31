الامارات | رينارد ينتقد لاعبي المنتخب السعودي.. ويؤكد: أشعر بالإحباط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، أداء لاعبي الأخضر عقب الخسارة من عمان 1-2، وتوديع بطولة كأس الخليج من الدور نصف النهائي.

وقال رينارد في تصريحات صحافية بعد المباراة: «الأخطاء الدفاعية كانت العامل الحاسم في الخسارة، من المستحيل تحقيق البطولة ومرمانا قد استقبل ثمانية أهداف، إنني أشعر بالإحباط».

وأضاف: «لم نأتِ إلى الكويت للخروج من نصف النهائي، لقد جئنا إلى البطولة بطموحات كبيرة، ولكننا خرجنا بخيبة أمل كبيرة، دون أن نعود باللقب. لعبنا مباراة ونحن في وضعية أفضل بعد طرد أحد لاعبيهم، ولكننا ارتكبنا أخطاء كلفتنا النتيجة، والخروج بتلك النتيجة».

وتابع: «بعد الهزيمة من السهل توجيه الانتقادات للتشكيلة، ولكن الحقيقة أن منظومتنا الدفاعية لم تكن على المستوى المطلوب، تأثرنا بغياب بعض اللاعبين الموقوفين، كما أن أداء الحكم لم يكن في أفضل حالاته».

وأكمل مدرب المنتخب السعودي: «خضنا المباراة ولدينا لاعبون موقوفون، وأشركت هوساوي والقحطاني والعثمان، لكنهم لم يستطيعوا التسجيل، كان يجب أن نكون صبورين ونأخذ وقتنا في الهجوم».

واختتم قائلا: «علينا تحسين أدائنا الدفاعي بشكل كبير إذا أردنا المنافسة على البطولات في المستقبل، لا يمكن لأي فريق أن يحقق النجاح عندما يستقبل هذا العدد الكبير من الأهداف، المسؤولية تقع على الجميع، وسنعمل على تصحيح الأخطاء في المرحلة القادمة».