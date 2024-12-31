بطولة إنكلترا: وست هام يعلن غياب قائده بوين لإصابة بكسر في القدم

الرياص - اسماء السيد - لندن : يغيب الدولي جارود بوين قائد فريق وست هام لأسابيع عدة بسبب كسر في قدمه اليسرى تعرض له في المباراة أمام ضيفه ليفربول 0 5 الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وفقا لما أعلنه النادي اللندني في بيان الثلاثاء.

وقال صاحب المركز الثالث عشر في الدوري في بيانه "يؤكد وست هام يونايتد أن جارود بوين أصيب بكسر في القدم خلال مواجهة ليفربول الأحد ضمن الدوري الإنكليزي".

وأضاف "ستتسبب الإصابة التي تعرّض لها في قدمه اليسرى خلال الشوط الأول على ملعب لندن، في ابتعاد قائد الهامرز قبل بداية العام الجديد".

وبرز بوين هذا الموسم بتسجيله ستة أهداف في جميع المسابقات على الرغم من معاناة الفريق تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد خولن لوبيتيغي الذي قاده في 19 مباراة بالدوري فاز في ست منها فقط مقابل ثماني خسارات وخمسة تعادلات.

وكشف اللاعب البالغ من العمر 28 عاما أنه تعرض للكسر خلال الشوط الأول، لكنه حاول متابعة اللعب في الشوط الثاني متحاملا على إصابته.

وكتب على موقع إنستغرام "لسوء الحظ، تعرّضت لكسر في عظمة في قدمي خلال الشوط الأول من مباراتنا يوم الأحد".

وأضاف "كما هو الحال دائما، حاولت الاستمرار في اللعب حتى لم أعد قادرا على ذلك جسديا".