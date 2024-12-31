"خليجي 26".. كبرياء الكرة السعودية في اختبار الطموح العماني

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الكويت: تتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة الخليجية والعربية صوب ملعب جابر المبارك الحمد بالكويت اليوم (الثلاثاء) لمتابعة المباراة المرتقبة بين السعودية وعمان في الدور قبل النهائي لبطولة "خليجي 26"، حيث تختبر الكرة السعودية تاريخها في مواجهة طموح وحماس المنتخب العماني.

ويتطلع المنتخب السعودي لتأكيد تفوقه على منتخب عمان، فقد سبق للمنتخبين أن التقيا في 16 مباراة ببطولات كأس الخليج، حقق منتخب عمان الفوز في مباراتين فقط، فيما فاز المنتخب السعودي في 13 مباراة، وتعادلا مرة واحدة.

العماني ليس سهلاً.. هذا ما تقوله المواجهات الأخيرة

المواجهات الأخيرة تشير إلى معاناة "الأخضر" السعودي، أمام "الأحمر" العماني، فقد حقق المنتخب السعودي فوزًا واحدًا فقط في آخر 4 مواجهات له ضد عمان في كأس الخليج العربي، بعد سلسلة من 12 انتصارًا متتاليًا بين عامي 1976 و 2003.

وتأهلت السعودية إلى نصف النهائي بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن البحرين متصدرة المجموعة، بينما تصدر منتخب عمان مجموعته برصيد 5 نقاط.

وتسعى كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لمواصلة المسيرة نحو استعادة اللقب الغائب منذ 2003 عندما توج "الأخضر" باللقب على الأراضي الكويتية.

في المقابل، فإن المنتخب العماني حقق اللقب مرتين في تاريخه وذلك في نسختي 2009 و2017.

المدربان: المواجهة صعبة

وقال رشيد جابر، مدرب عمان في المؤتمر الصحافي: مباراة قبل النهائي أمام المنتخب السعودي مهمة، وهو فريق مميز يمتلك عناصر جيدة وتاريخه يشهد على ذلك، وسنكون موجودين بصورة إيجابية في المباراة ونحتاج إلى جهد وتركيز طوال 90 دقيقة، وفي هذه المواجهات هناك تفاصيل بسيطة تتحكم في المباراة.

وأضاف: سنتعامل مع المباراة بإمكاناتنا وقدراتنا ونحاول الاستفادة من نقاط الضعف للخصم، ولاعبونا معتادون على اللعب في مباريات كبيرة وبحضور جماهيري كبير ولن يؤثر ذلك علينا.

من جانبه، أكد رينارد مدرب المنتخب السعودي، على صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه أمام عمان، مشيراً إلى أن الجيل الحالي من لاعبي السعودية رائع لكن ينقصه تحقيق لقب.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء اليوم (الثلاثاء) في تمام الـ 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل القنوات الآتية مباراة السعودية مع عمان.

- الكأس 1 بتعليق أحمد الطيب

- الكأس 2 بتعليق خالد الحدي

- إس إس سي نيوز بتعليق فهد العتيبي وحماد العنزي

- أبو ظبي الرياضية 1 بتعليق محمد الشامسي وبلال علام

- عمان الرياضية بتعليق أحمد العجمي

- دبي الرياضية 1 بتعليق عبدالله السعدي

- العراقية الرياضية بتعليق رعد ناهي.