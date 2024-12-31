شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى حكما لمباراة سيراميكا والمصرى بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم محمود ناجى لإدارة مباراة اليوم بالدورى المصرى بين فريقى سيراميكا والمصرى البورسعيدى على استاد السويس الجديد.

ويضم الطاقم كلا من محمود ناجى حكم ساحة، ومحمد عزازى وأحمد عبد المنعم مساعدان، وأحمد حمدى حكم رابع، وخالد الغندور حكم فيديو ومصطفى عطية حكم مساعد فيديو.

ويحل النادى المصرى تحت القيادة الفنية لـ على ماهر ضيفاً على نظيره سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خلال اللقاء الذى يقام باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى، حيث يبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط والتقدم نحو قمة جدول المسابقة.

وتوقف رصيد المصرى عند النقطة 11 في مسابقة الدوري بعد الهزيمة من الأهلي بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

وتعتبر مباراة سيراميكا بمثابة البروفة الأخيرة للنادي المصري، قبل استئناف رحلة الكونفدرالية، حيث يلتقي المصري مع الزمالك الأحد 5 يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

على الجانب الآخر حصد سيراميكا 11 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات، وتعادل في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو سيراميكا 10 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

وكان أيمن الرمادي نجح في قيادة سيراميكا للفوز على البنك الأهلي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، حيث نجح في قلب الطاولة على أبناء طارق مصطفى، بعدما تقدم البنك أغلب أوقات المباراة بهدف نظيف، ليحصد سيراميكا ثلاث نقاط ثمينة ويدخل في منافسة قوية مع كبار الدوري على قمة جدول الترتيب.