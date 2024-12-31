شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث مصير زياد كمال مع جروس والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو نادى الزمالك من السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق عن مصير زياد كمال لاعب الفريق، والمعار من إنبى، عن مدى حاجة المدير الفني إلى اللاعب من عدمه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن جروس لم يعتمد على اللاعب في المباريات الثلاث التي قاد الأبيض فيها أمام سيراميكا، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندرى.

ويرغب الزمالك في تحديد مصير زياد كمال، خاصة أنه حال قيام الزمالك بقطع إعارة اللاعب سيكون مطالبا بسداد 25 مليون جنيه إلى نادى إنبى، لفسخ عقد الإعارة، حيث إنه وفق الإعارة بين الزمالك وإنبى فهناك بنود متغيرة فى العقد.

ورغم أن جروس طلب رحيل اللاعب وأبدى مرونة في هذا ذلك إلا أن رحيله سيكلف الزمالك الكثير، وكذلك عدم المشاركة في المباريات أيضا.

يذكرأنه تم استبعاد زياد كمال من مواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندرى الماضية بسبب معاناة اللاعب من آلام فى الظهر، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلى من أجل تجهيزه للمواجهات المقبلة.