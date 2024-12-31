شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه سيراميكا فى البروفة الأخيرة بالدوري قبل استئناف رحلة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، يحل النادي المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، ضيفاً على نظيره سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، خلال اللقاء الذي يقام باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري، حيث يبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط والتقدم نحو قمة جدول المسابقة.

وتوقف رصيد المصري عند النقطة 11 في مسابقة الدوري بعد الهزيمة من الأهلي بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

وتعتبر مباراة سيراميكا بمثابة البروفة الأخيرة للنادي المصري، قبل استئناف رحلة الكونفدرالية، حيث يلتقي المصري مع الزمالك الأحد 5 يناير المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

على الجانب الآخر، حصد سيراميكا 11 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات، وتعادل في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو سيراميكا 10 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

وكان أيمن الرمادي نجح في قيادة سيراميكا للفوز على البنك الأهلي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، حيث نجح في قلب الطاولة على أبناء طارق مصطفى، بعدما تقدم البنك أغلب أوقات المباراة بهدف نظيف، ليحصد سيراميكا ثلاث نقاط ثمينة ويدخل في منافسة قوية مع كبار الدوري على قمة جدول الترتيب.