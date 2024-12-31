موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس لمواجهة المصري البورسعيدى بالكونفدرالية بعدما أغلق صفحة مباريات الدوري المصري مؤقتاً بنهاية مباراته أمام الاتحاد السكندري التى أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى بالجولة السابعة للمسابقة.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك في النهائي هو الثاني على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.



وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

موعد مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدى بالكونفدرالية

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي تقام في السادسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات بالكونفدرالية.

يقود المباراة، الجزائري لحلو بن إبراهيم حكماً للساحة ويعاونه كل من، الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين والجزائري يوسف جموح حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام جيروم افونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري

ويحتل نادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.



بينما فريق المصري، يتواجد في المركز الثالث في ترتيب المجموعة، برصيد 4 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في لقاء وخسر في مواجهة الزمالك.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.