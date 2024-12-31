الامارات | الجزيرة يُقصي العين.. ويحجز موعداً مع الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل الجزيرة عقد الأندية الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم)، بعدما تخطى أمس، عقبة العين بركلات الترجيح 4-2، بعد التعادل في مجموع المباراتين 3-3.

وكان الجزيرة قد خسر ذهاباً في ملعب العين بهدف دون ردّ، وعاد ليفوز على ملعبه 3-2، ليتم اللجوء للركلات مباشرة التي حسمها الجزيرة.

وبكر العين في التسجيل بعدما استغل سفيان رحيمي خطأ من لاعب الجزيرة جاساما في إبعاد الكرة، ليمررها إلى لابا كودجو الذي لعبها بذكاء من فوق الحارس ارتدت من العارضة، وأكملها خالد البلوشي في المرمى «12».

ولكن الجزيرة استطاع العودة من بعيد فسجل له رامون ميريز هدف التعادل، من تسديدة أطلقها من على مشارف الصندوق «25».

وعاد العين ليُسجل هدف التقدم عن طريق سفيان رحيمي بعد انفراد بالمرمى، لكن تقنية الفيديو (الفار) تدخلت وألغت الهدف، لوجود خطأ على زميله لابا كودجو في وسط الملعب «38».

وقبل نهاية الشوط الأول تمكن فينسيوس ميلو من تسجيل هدف التقدم للجزيرة بتسديدة مُحكمة، لم يتمكن حارس العين من التصدي لها «45+5».

واستثمر الجزيرة أفضليته في الشوط الثاني، وتمكن رامون ميريز من تسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، بعدما حول عرضية فينسيوس ميلو إلى داخل المرمى «71».

ولكن العين أبى أن يستسلم للخسارة، وتمكن البديل ماتيو سانابريا من تسجيل هدف تقليص الفارق من مجهود فردي مميز «90+5».

وفي ملعب الشامخة، حسم الوصل تأهله للدور نصف النهائي في أعقاب تعادله السلبي مع مضيفه بني ياس، مستفيداً من الفوز ذهاباً 3-1 على استاد زعبيل.

وجاءت المباراة أقل من المتوسط، إذ كان «فهود زعبيل» هو الطرف الأكثر وصولاً للمرمى، على العكس من «السماوي» الذي لم تكن له أي ردة فعل تعكس نواياه بتعويض فارق الهدفين اللذين تخلفا عنهما في مباراة الذهاب.

وضغط الوصل في بداية الشوط الأول، وتدخل (الفار) ليلغي قرار مساعد الحكم أمل جمال باحتساب هدف سجله سفيان بوفتيني مع الدقيقة 14، بعد ركنية تلقاها داخل المنطقة، وحولها برأسه في الشباك دون أن يكون مراقباً من دفاع بني ياس.

واستمرت أفضلية الوصل في الشوط الثاني، إذ سجل البديل كايو كانيدو هو الآخر هدفاً وتم إلغاؤه لوجود حالة تسلل.

وبذلك يلتقي الجزيرة مع الوصل، وشباب الأهلي مع الشارقة في الدور نصف النهائي، والذي لم يتحدد موعده بشكل رسمي من قبل رابطة المحترفين.

. الجزيرة تغلب على العين في مباراة الإياب.. وفرض سيناريو ركلات الترجيح.