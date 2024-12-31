الامارات | كلباء يقتحم مرمى «الحصن» في دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد فريق كلباء نغمة الانتصارات في المواجهات المباشرة مع دبا الحصن، عندما فاز عليه (7-3)، أول من أمس، ضمن الجولة الـ13 من دوري الصالات لكرة القدم.

وكان كلباء قد تلقى خسارتين متتاليتين أمام دبا الحصن في مسابقة كأس الإمارات (2-3) ذهاباً، و(3-4) إياباً، ما كلفه الخروج من البطولة.

وتواجه الفريقان في أربع مباريات خلال الموسم الحالي في مشهد نادر، إذ فاز دبا الحصن مرتين مقابل فوز واحد لكلباء، إضافة إلى تعادلهما (3-3) مطلع الموسم الحالي.

وصعد كلباء إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، متقدماً على دبا الحصن (19 نقطة) في المركز الرابع.

وأسفرت نتائج الجولة الحالية عن فوز البطائح على اليرموك (3-0)، وخورفكان على الموج (13-0)، و«الإقامة وشؤون الأجانب دبي» على الحمرية (7-4).

ويتصدر البطائح الدوري برصيد 29 نقطة، يليه خورفكان برصيد 28 نقطة في المركز الثاني.