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الامارات | ميلان يقيل مدربه بعد 6 أشهر من تعيينه

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روما - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقال ميلان، ثامن لكرة القدم، مدربه البرتغالي باولو فونسيكا، بعد ستة أشهر فقط على تعيينه، بسبب سوء النتائج والإخفاق في المنافسة على صدارة «سيري أ»، بحسب ما أعلن أمس، في بيان رسمي.

وقال النادي اللومباردي الذي يحتل راهناً المركز الثامن بفارق 14 نقطة عن أتالانتا المتصدر: «يعلن ميلان أن باولو فونسيكا أُعفي من مهامه مدرباً لفريق الرجال الأول». وكانت الصحف المحلية كشفت - بعد تعادل ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، مع روما 1-1 في المرحلة الـ18 من الدوري أول من أمس، عندما طرد فونسيكا في نهاية الشوط الأول - أن مسؤولي النادي اللومباردي أبلغوا البرتغالي بقرارهم بعد المباراة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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