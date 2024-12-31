شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد الكرة يناقش نظام المسابقات فى الاجتماع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة فى اجتماعه الأخير، تقرير إدارة المسابقات ووافق المجلس على ما جاء به، وتقرر عرض مقترح الموسم المقبل في الجلسة المقبلة، فيما تم الموافقة على المقترح المقدم بتحديد بدلات مراقبي المباريات اعتباراً من الأول من يناير المقبل.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة هانى أبوريدة، تفعيل قرار زيادة بدلات الحكام فى مختلف الدرجات بداية من شهر يناير المقبل، حيث تقرر رفع بدلات التحكيم في جميع المسابقات اعتباراً من الأول من يناير المقبل، وذلك طبقا للكشف التفصيلي المقدم لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يحصل حكام الساحة على بدل قيمته 10 آلاف جنيه بعد الزيادة بدلا من 7 آلاف، على أن يحصل الحكم المساعد والفيديو على 7 آلاف جنيه.

كما يتحمل الاتحاد مصروفات التحكيم في جميع المسابقات، سواء للفريق الأول أو المراحل السنية المختلفة اعتباراً من الأول من يناير المقبل، وذلك تخفيفاً على الأندية فيما عدا مسابقة القسم الأول.