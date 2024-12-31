شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها الخامسة مساء غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن حمد إبراهيم قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق بأحد الفنادق.

من جانبه حذر حمد إبراهيم لاعبيه من خطورة استمرار الأخطاء الدفاعية خلال مباراة مودرن سبورت المقبلة بالدوري، مشدداً على ضرورة التمركز الصحيح لتجنب تلقى أهداف ساذجة تكلف الدراويش خسارة نقاط مهمة فى مسيرة الفريق الاصفر بالدوري.

وعكف حمد إبراهيم على دراسة مباريات مودرن سبورت بالفيديو، واستعان مدرب الإسماعيلى بمباراتى مودرن سبورت أمام كل من البنك الأهلى والاتحاد السكندرى، لمعرفة طريقة لعب المنافس تحت قيادة الفرنسي فرانك دوماس، والذى خسر أمام البنك وتعادل أمام الاتحاد.

ويدرس حمد إبراهيم في إجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسى أمام مودرن سبورت، ويفكر في الدفع بالثنائى على الملوانى ومحمد خطارى في بداية المباراة بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه الثنائى أمام حرس الحدود التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وتعادل الإسماعيلى مع حرس الحدود بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة السادسة من دورى نايل، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرفع الدراويش رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثانى عشر، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير.