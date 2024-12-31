شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى رحيل عبد المنعم الحاج مدرب الفراعنة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم، الثلاثاء، الذكري الاولى لرحيل عبد المنعم الحاج رئيس نادي الترسانة وعضو مجلس اتحاد الكرة ومدرب منتخب مصر الأسبق، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 31 ديسمبر 2023.

ويعد عبد المنعم الحاج أحد أبناء نادى الزمالك وكانت بدايته مع كرة القدم بفرق ناشئيه فى جيل زامل خلاله النجوم محمد رفاعى ونبيل نصير وأحمد مصطفى ولعب فى مركز الظهير الأيمن.

وتدرج عبد المنعم الحاج فى مختلف المراحل والأعمار السنية حتى صعد للفريق الأول للزمالك وخاض معه مبارتين وديتين ثم انضم لصفوف نادى الترسانة ويعاصر جيل ذهبى ضم الشاذلى ومصطفى رياض والدهشورى حرب وساهم معهم فى الفوز بدرع الدورى مرة واحدة وكأس مصر مرتين.

وفى عام 1971 أعلن عبد المنعم الحاج إعتزاله وإتجه إلى مجال التدريب حيث عمل مدربا لنادى الشمس ونادى المقاولون العرب ثم حصل بعدها على دورة تدريبيه فى ألمانيا.

وتولى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر فى عام 1980 وقاد المنتخب المصرى للتأهل لأوليمبياد موسكو عام 1980 كما قاد الفريق فى نهائيات الامم الأفريقية بنيجيريا فى نفس العام وكانت مصر قاب قوسين او أدنى من التأهل للمباراة النهائية بالبطولة لولا الخسارة امام الجزائر بركلات الترجيح .

وفى عام 1981 عمل عبدالمنعم الحاج مديرا فنيا لنادى الريان القطرى وحقق معه درع الدورى والكأس وعين بعدها مديرا فنيا لمنتخب العرب .

ثم إتجه الحاج للمجال الإدارى وعمل عضوا بالإتحاد المصرى لكرة القدم فى عام 1990 كما إنتخب فى عام 1993 رئيسا لنادى الترسانة وإستمر حتى عام 1998 ليعمل بعدها رئيسا لمنطقة القاهرة ورئيسا للجنة المدربين ثم وكيلا لنقابة المهن الرياضية ثم مديرا لمعهد التثقيف الرياضى المهنى .