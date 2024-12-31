شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد آدم يفوز برئاسة الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوى الشلل الدماغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، بمشاركة 11 ناديا من أصل 12 ناديا أعضاء الجمعية العمومية.

ومن أبرز الأندية المشاركة: نادي المصري القاهري، نادي شباب المنوفية، نادي فرسان الإرادة باوسيم، نادي تلا، نادي الحرية بورسعيد، نادي الباجور، نادي التثقيف الفكري، نادي سرس الليان، نادي شلل إمبابة، نادي الوطن شبين الكوم، نادي الإيمان القاهري.

كما حضر المشرف القضائي، مستشار محمد مسعود، ومندوب وزارة الشباب والرياضة، أحمد الشافعي، ومندوب اللجنة البارالمبية، رامي عبد الحميد، بالإضافة إلى مندوب اللجنة الأولمبية، محمد عبد العليم.

ومن أبرز الحضور في الاجتماع الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، وكابتن عادل عفيفي، رئيس نادي الحرية بورسعيد، اللذان أضافا للفعالية أهمية خاصة.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: محمد دسوقي، نائبًا، وإبراهيم أمين، أمين صندوق، وأعضاء المجلس: حامد الدسوقي، حسام مبارك، أشرف صفوت، وناصر الضو.

وأكد أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، ضرورة تعزيز دور الأندية أعضاء الجمعية العمومية والتواصل المستمر مع الجهات الرياضية الرسمية لدعم تطوير الأنشطة والفعاليات الرياضية.