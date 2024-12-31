شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة على فتح باب الانتقالات الشتوية للأندية بالموسم الجاري والان مع تفاصيل الخبر

24 ساعة فقط تفصلنا عن بدية الميركاتو الشتوي المرتقب، حيث تستعد الأندية لدعم صفوفها بأقوى الصفقات لاستكمال المنافسات المحلية والقارية، بعدما وضع مدربو الأندية أيديهم على المراكز التي تحتاج إلى تدعيمات عقب خوض 6 جولات من الدوري المصري.

موعد انطلاق القيد الشتوي

يفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة باب القيد الشتوي أمام الأندية للموسم الحالى 2024 - 2025 بداية من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025، أى يتبقى 24 ساعة فقط على موعد بدء القيد.

وتعتبر فترة القيد الشتوى المقبلة هى فترة الانتقالات الثانية للموسم الحالى، حيث سيكون هناك فرصة أمام الأندية لتسجيل لاعبين جدد وفقاً لاحتياجاتهم في الموسم.

أبرز بنود لائحة القيد الحالية

- فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية لجميع الأقسام بدءا من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025.

- يُسمح بقيد 30 لاعبا للفريق الأول بالإضافة لـ 5 لاعبين مواليد 2003.

- لا يجوز للنادى إعارة أو استعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم.

- لا يجوز إعارة أكثر من 3 لاعبين لنفس النادى أو استعارة أكثر من 3 لاعبين من نفس النادى.

- لا يجوز إعارة لاعب مدة تزيد عن سنة.

- يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب فى فرق الدورى الممتاز.

- لا يسمح بمشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب فى المباراة الواحدة بالدورى الممتاز.

- لا يحتسب اللاعب الفلسطينى ضمن عدد اللاعبين الأجانب.

- يسمح بقيد 3 لاعبين أجانب فى المراحل السنية.

- لا يجوز إشراك غير مصرى فى مركز حراسة المرمى بجميع المسابقات.