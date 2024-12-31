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طارق خيرى: تتويج الأهلى ببطولة دورى المرتبط لكرة السلة سيدات هديتنا للجماهير

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 12:26 ص

أكد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن التتويج ببطولة المرتبط هدية للجماهير التي وثقت باللاعبات ‏ودعمتهن على مدار الفترة الماضية.‏

‎ووجه طارق خيري التحية لفريق الناشئات بعد تقديمه أداءً رائعًا أسهم في حسم اللقب، وأنه يمتلك لاعبات يمكنهن حجز مكان في ‏الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

‎وأكد أن الفريق قدم مستوى جيدًا للغاية أمام سبورتنج في المباراة الأولى، وأن رغبة اللاعبات كانت الفوز فقط بالرغم من حسم اللقب ‏رسميًّا، ولم يضعن في الحسبان أن المباراة تحصيل حاصل‎.‎

‎واختتم المدير الفني حديثه بأنه سيواصل العمل بشكل قوي في الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب، خاصة أن ‏جماهير الأهلي لا تقبل ‏إلا بالبطولات.‏

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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