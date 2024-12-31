شكرا لقرائتكم خبر عن طارق خيرى: تتويج الأهلى ببطولة دورى المرتبط لكرة السلة سيدات هديتنا للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن التتويج ببطولة المرتبط هدية للجماهير التي وثقت باللاعبات ‏ودعمتهن على مدار الفترة الماضية.‏

‎ووجه طارق خيري التحية لفريق الناشئات بعد تقديمه أداءً رائعًا أسهم في حسم اللقب، وأنه يمتلك لاعبات يمكنهن حجز مكان في ‏الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

‎وأكد أن الفريق قدم مستوى جيدًا للغاية أمام سبورتنج في المباراة الأولى، وأن رغبة اللاعبات كانت الفوز فقط بالرغم من حسم اللقب ‏رسميًّا، ولم يضعن في الحسبان أن المباراة تحصيل حاصل‎.‎

‎واختتم المدير الفني حديثه بأنه سيواصل العمل بشكل قوي في الفترة المقبلة من أجل الاستمرار في التتويج بالألقاب، خاصة أن ‏جماهير الأهلي لا تقبل ‏إلا بالبطولات.‏