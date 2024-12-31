شكرا لقرائتكم خبر عن البطاقات الحمراء تقود محمد عادل لـ"وداع مشرف" لصافرة التحكيم خلال لقاء زد وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

قال عادل عقل الخبير التحكيمى، إن الدولي محمد عادل ودع التحكيم بقرار حاسم وجرىء، في لقاء زد وبتروجت الذى أُجرى أمس، بعدما أشهر البطاقة الحمراء للثنائي مجدى عبد العاطي المدير الفني لفريق زد، وسيد عيد المدير الفني لبتروجت، قبل انطلاق الشوط الثاني من لقائهم الذى أقيم باستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile وانتهى بالتعادل 1/1.

وأضاف عقل: "نجح محمد عادل في أول اختبار تحكيمي بالدوري الممتاز، بعد أزمة التسريبات الشهيرة في مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي وقعت في الأول من نوفمبر الماضي، حيث حدثت مشادة بين "عبد العاطي وعيد" مدربى زد وبتروجت، بعد انتهاء الشوط الأول، ورغم صعوبة القرار أصر محمد عادل على إخراج الكارت الأحمر للثنائي قبل بداية الشوط الثاني، الأمر الذى جعل المدربين يقودان فريقيهما من المدرجات".

كان محمد عادل قد أعلن من قبل أنه سيعتزل التحكيم رسميا يوم 31 ديسمبر الجاري، مكتفياً بالفترة التي قضاها في الملاعب، خاصة أن وجوده بالقائمة الدولية ينتهى 31 ديسمبر الجاري طبقا للوائح الـ"فيفا" إلا أنه كان يتمنى التواجد في القائمة الدولية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية أو التواجد في قائمة حكام الفيديو الدولية الـVAR الدولية أو الظهور في كأس العالم للأندية، المقرر إقامته في يونيو المقبل، لكن كانت أزمة القائمة الدولية بين محمد فاروق وإبراهيم نور الدين من أحد أهم أسباب الإطاحة بالدولي محمد عادل من القائمة الدولية للحكم 2025.