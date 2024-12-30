شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رضا يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة زد وبتروجت بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد رضا لاعب وسط فريق بتروجت، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة زد وبتروجت، التى أقيمت بينهما اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

وحسم التعادل الإيجابى مباراة زد وبتروجت بهدف لمثله، حيث سجل إسلام هشام "البديل" هدف بتروجت فى الدقيقة 89، بعدما استغل خطأ قاتلا من محمد إسماعيل الذى حاول إرجاع الكرة لعلى لطفى، ليضعها إسلام فى شباك زد، وخطف شادى حسين هدفا التعادل فى الدقيقة 96، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى 1 /1.



سجل إسلام هشام "البديل" هدف بتروجت فى الدقيقة 89 بعدما استغل خطأ قاتلا من محمد إسماعيل الذى حاول إرجاع الكرة لعلى لطفى، ليضعها إسلام فى شباك زد، وخطف شادى حسين هدفا التعادل فى الدقيقة 96، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى 1 /1.



بهذه النتيجة، رفع فريق زد رصيده إلى 10 نقاط فى المركز السادس بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو زد 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف، بينما رفع بتروجت رصيده إلى 9 نقاط بعدما خاض 7 مباريات في الدوري، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين أيضاً، وسجل لاعبو بتروجت 6 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.