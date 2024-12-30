شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلي يتوجن بدوري مرتبط السلة بعد الفوز على سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة دوري المرتبط للمحترفين، على حساب سبورتنج في إياب نهائي البطولة ‏على صالة حسن مصطفى.‏

قدم الفريق عرضًا قويًّا في المباراة، ونجح في الفوز بنتيجة 84- 74، مكررًا فوزه في لقاء الذهاب نتيجة 91-61، كما فاز فريق 16 سنة على ‏سبورتنج بنتيجة 58-23 بعد فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 73-62.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 23-21، ثم استمر في التفوق بالفترة الثانية بنتيجة 41-39، وأنهى الفترة الثالثة متقدمًا بنتيجة ‏‏60-55، قبل أن ينهي الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 84-74.

وعقب نهاية المباراة، تسلم الفريق الأول وفريق 16 سنة كأس البطولة، واحتفل الجميع باللقب الثاني خلال الموسم الجاري، بعد الفوز ‏ببطولة كأس السوبر المصري.‏