شكرا لقرائتكم خبر عن زهير المترجى يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فاركو وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل زهير المترجي لاعب نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سموحة بالجولة 7 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد حرس الحدود.

وانتهى اللقاء بفوز فاركو على سموحة 1/2، أحرز هدفي الفريق البرتقالي عمرو ناصر والمغربي زهير المترجي ، بينما أحرز هدف سموحه دوكو دودو ، ليرتفع رصيد البرتقالى إلى 10 نقاط ويتقدم خطوة فى جدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد الموج الازرق عند 5 نقاط .

وحقق فريق فاركو فوزا مثيرا على سموحة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم سموحة بالهدف في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، بعد تمريرة من محمود صابر إلى دوكو دودو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وفي الدقيقة 55 أدرك فاركو التعادل عن طريق تصويبة قوية من علامة الجزاء سجلها عمرو ناصر على يمين حارس المرمى، وسجل الفريق البرتقالي هدف الفوز في الدقيقة 81 من تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق زهير المترجي لترتطم بالدفاع لترتد إلى اللاعب المغربي ليسدد كرة يسارية داخل الشباك.