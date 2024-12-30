شكرا لقرائتكم خبر عن زد يخطف تعادلا قاتلا مع بتروجت فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى مباراة زد وبتروجت بهدف لمثله، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

وأشهر الحكم محمد عادل الكارت الأحمر للثنائى مجدى عبد العاطى مدرب زد وسيد عيد مدرب بتروجت قبل انطلاق الشوط الثانى، بعدما حدثت مشادة بين المدربين بعد انتهاء الشوط الأول، وأصر محمد عادل على إخراج الكارت الأحمر للمدربين قبل بداية الشوط الثانى، الأمر الذى جعل المدربين يقودان فريقهما من المدرجات.

سجل إسلام هشام "البديل" هدف بتروجت فى الدقيقة 89 بعدما استغل خطأ قاتل من محمد إسماعيل الذى حاول إرجاع الكرة لعلى لطفى، ليضعها إسلام فى شباك زد، وخطف شادى حسين هدفا التعادل فى الدقيقة 96، لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى 1 /1.

ونجح عمر صلاح فى التصدى لهجمة لزد على ثلاث تسديدات، ليحافظ على نظافة شباكه ويكون سببا رئيسيا فى فوز الفريق البترولى.

بهذه النتيجة، رفع فريق زد رصيده إلى 10 نقاط فى المركز السادس بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو زد 5 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف، بينما رفع بتروجت رصيده إلى 9 نقاط بعدما خاض 7 مباريات في الدوري، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين أيضاً، وسجل لاعبو بتروجت 6 أهداف واسقبلت شباكهم 6 أخرى.

وجاء تشكيل بتروجت لمواجهة زد كالتالى:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد، هادى رياض، رشاد المتولى، حامد حمدان

الوسط: مصطفى الجمل، أحمد بحبح، توفيق محمد، أحمد رضا

الهجوم: شيكودى جبريل، إسماعيل بامبا

البدلاء: محمد خليفة، أحمد غنيم، محمد على، زياد فرج، أحمد فاروق، عبد العزيز السيد، شيميزى كيايتشى، عبد الله محمود

بينما جاء تشكيل زد كالتالى:

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: مصطفى العش، محمد أشرف، أحمد عبد النبى، أحمد طارق

الوسط: حمدى علاء، أحمد الصغيرى، أحمد عادل، ماتا ماجاسا، عبد الرحمن البانوبى

الهجوم: ديلسون كاموني

البدلاء: عمرو حسام، بازوكا، مصطفى، زيكو، شادى حسين، رأفت خليل، عماد، بيتر موتوموسي