شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يقلب الطاولة على سموحة ويصل للنقطة العاشرة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فاركو فوزا مثيرا على سموحة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم سموحة بالهدف في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، بعد تمريرة من محمود صابر إلى دوكو دودو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، وفي الدقيقة 55 أدرك فاركو التعادل عن طريق تصويبة قوية من علامة الجزاء سجلها عمرو ناصر على يمين حارس المرمى، وسجل الفريق البرتقالي هدف الفوز في الدقيقة 81 من تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق زهير المترجي لترتطم بالدفاع لترتد إلى اللاعب المغربي ليسدد كرة يسارية داخل الشباك.

بهذه النتيجة، حصد فاركو 10 نقاط خلال مشوار الدوري، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في واحدة، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فاركو 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 أخرى، فيما تجمد رصيد سموحة 5 نقاط فقط في واحدة من البدايات المتعثرة للفريق السكندري بالدوري، حيث خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر ثلاثة، وسجل لاعبو سموحة 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أخرى.

وجاء تشكيل فاركو ضد سموحة على النحو التالي: "حارس المرمى: شيكا، والدفاع: ياسين السيد، عزمي غوما، أحمد شريف، أحمد جمال، وفي الوسط: عمرو ناصر، أحمد محمد، محمود عماد، محمد عز، وفي الهجوم: وليد على، جيفرسون انكادا".

فيما جاء تشكيل سموحة على النحو التالي: "حراسة المرمى: الهاني سليمان، والدفاع: هشام حافظ، محمد جابر ميدو، محمد رجب الصافي، إسلام جابر، وفي الوسط: دوكو دودو، محمود صابر، كناريا، والهجوم: مصطفى البدري، حسام حسن، عبدالكبير الوادي".