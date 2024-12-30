شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات عبد الكريم مصطفى أمام مودرن سبورت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

استعاد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، خدمات مدافعه الأيسر عبد الكريم مصطفى، أمام مودرن سبورت المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة من الدورى.

وغاب عبد الكريم مصطفى عن الإسماعيلى أمام حرس الحدود فى الجولة الماضية، بسبب خضوعه لجراحة عاجلة لإزالة ظافر القدم.

وشارك عبد الكريم مصطفى، في مران الإسماعيلى اليوم، بشكل طبيعى وبحذاء الكرة ليعلن جاهزيته للمباراة، بعدما خاض التدريبات الماضية بشكل منفرد وبحذاء الجرى فقط.

ويعكف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات مودرن سبورت بالفيديو استعدادا للمواجهة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدورى.

واستعان حمد إبراهيم بمباراتى مودرن سبورت أمام كل من البنك الأهلى والاتحاد السكندرى، لمعرفة طريقة لعب المنافس تحت قيادة الفرنسي فرانك دوماس، والذى خسر أمام البنك وتعادل أمام الاتحاد.

وحذر حمد إبراهيم لاعبيه من خطورة استمرار الأخطاء الدفاعية، وشدد على لاعبيه ضرورة التمركز الصحيح لتجنب تلقى أهداف ساذجة تكلف الدراويش خسارة نقاط مهمة فى مسيرة الفريق الأصفر بالدوري.