شكرا لقرائتكم خبر عن الصباحى يشهر الكارت الأحمر فى وجه مدرب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أشهر محمد الصباحى حكم مباراة الجونة وبيراميدز الكارت الأحمر في وجه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز؛ بسبب اعتراضه عليه بشكل غير لائق بعد إلغاء هدف دودو الجباس في المباراة التي جمعت بينهما باستاد خالد بشارة بالجونة ضمن فعاليات الجولة السابعة لدورى نايل.

ومن المقرر أن يتم إيقاف يورتشيتش طبقا للتقرير الفني لحكم اللقاء، خاصة أن مدرب بيراميدز اعترض على الحكم بشكل غير لائق، وعلى مرأى ومسمع من الجميع.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد خالد بشارة في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تسجيل دودو الجباس هدف بيراميدز، إلا أن الحكم محمد الصباحى ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفار؛ بسبب تسلل فيستون ماييلى وتداخل فى اللعبة، ثم سجل هدف الفوز لفريقه بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء فى اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 فى المركز الثاني خلف الزمالك، بفارق الأهداف، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل فى 2 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبو بيراميدز 10 أهداف واستقبلت شباكهم 5.