شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل يكشف صحة القرارات المثيرة للجدل تحكيميا فى مباراة إنبى والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن محمود بسيونى تعرّض لأكثر من اختبار فنى وادارى خلال إدارته مواجهة إنبى والأهلي التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ7 للدوري الممتاز وانتهت بتعادل الفريقين بدون أهداف.

وقال عقل إن الحكم أحسن تقدير الأخطاء الفنية والإدارية خلال فعاليات اللقاء، واحتسب 24 مخالفة على الفريقين أبرزها عندما أصدر قرارا بركلة جزاء صحيحة لصالح إنبى، وأكد الـVAR القرار فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاثي إنبى كابو ودويدار والعجوز مقابل إنذار وحيد للأهلي من نصيب كوكا، إلا أنه تغاضى عن إنذار محمد ناصر من إنبى وأكرم توفيق مدافع الأهلي للعب بتهور.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، وتعاون الثنائي مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع لم يجد صعوبة للسيطرة على المنطقة الفنية، كما تعاون ثنائي الـVAR مع الحكم في أكثر من حالة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء، وخاصة في قرار ركلة جزاء.

أدار اللقاء طاقم تحكيم ضم كلا من: محمود بسيونى حكما، والثنائى أحمد توفيق وشهاب راشد مساعدين، جلال أحمد حكما رابعا، وثنائى الـVAR محمد معروف ويوسف البساطى، وقد ظهر الطاقم بمستوى جيد.