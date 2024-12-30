شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الطائرة يخاطب 4 أندية للمشاركة فى بطولة أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

خاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، 4 أندية للمشاركة فى البطولة الأفريقية المحدد لها الفترة من 1 وحتى 14 أبريل المقبل فى نيجيريا للسيدات.

وضمت قائمة الأندية الزمالك "حامل اللقب" والأهلى وسبورتنج والشمس، إذ تحق مشاركة 3 أندية من مصر فى المنافسة بجانب الأهلى صاحب اللقب.

ويستعد الأهلي والزمالك للرجال للمشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة في قطر والتي تقام منافساتها خلال الفترة من 13 إلى 26 يناير 2025.

يقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أربيل العراقي وداركليب البحريني والشرطة القطري.

بينما يقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي.