شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل يطرد مجدى عبدالعاطى وسيد عيد قبل بداية الشوط الثانى بين زد وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر الحكم محمد عادل الكارت الأحمر للثنائى مجدى عبد العاطى مدرب زد وسيد عيد مدرب بتروجت قبل انطلاق الشوط الثانى، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

وحدثت مشادة بين المدربين بعد انتهاء الشوط الأول، وأصر محمد عادل على إخراج الكارت الأحمر للمدربين قبل بداية الشوط الثانى، الأمر الذى جعل المدربين يقودان فريقيهما من المدرجات.

وشهد الشوط الأول تألقا لحراس المرمى على لطفى وعمر صلاح، حيث أنقذ على لطفى حارس مرمى زد مرماه من هدف محقق فى الدقيقة 24 بعدما حول السنغالى إسماعيل بامبا عرضية لمرماه لكنه تصدى لها ببراعة.

فى المقابل، تألق عمر صلاح حارس مرمى بتروجت فى الدقيقة 33 بعدما أنقذ مرماه من هدف محقق بعد التصدى لتسديدة أحمد الصغيرى الذى وضع الكرة فى المرمى من ركلة ثابتة.

وجاء تشكيل بتروجت لمواجهة زد كالتالى:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد، هادى رياض، رشاد المتولى، حامد حمدان

الوسط: مصطفى الجمل، أحمد بحبح، توفيق محمد، أحمد رضا

الهجوم: شيكودى جبريل، إسماعيل بامبا

البدلاء: محمد خليفة، أحمد غنيم، محمد على، زياد فرج، أحمد فاروق، عبد العزيز السيد، شيميزى كيايتشى، عبد الله محمود

بينما جاء تشكيل زد كالتالى:

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: مصطفى العش، محمد أشرف، أحمد عبد النبى، أحمد طارق

الوسط: حمدى علاء، أحمد الصغيرى، أحمد عادل، ماتا ماجاسا، عبد الرحمن البانوبى

الهجوم: ديلسون كاموني

البدلاء: عمرو حسام، بازوكا، مصطفى، زيكو، شادى حسين، رأفت خليل، عماد، بيتر موتوموسي