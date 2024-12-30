شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكشف سبب استبعاد الشناوى وعدم مشاركة دارى فى مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سبب استبعاد محمد الشناوي قائد الفريق من قائمة مباراة إنبي، وعدم الدفع بالمغربي أشرف داري أساسيا في مباراة إنبي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة إنبي: "الشناوي حصل على راحة سلبية حتى يكتسب مصطفى شوبير حساسية المباريات، وبالنسبة لأشرف داري كونه مميزًا في المباريات السابقة فإن هذا لا يقلل من دور ربيعة وياسر، لأننا نملك عناصر مميزة في هذا المركز".

وأضاف كولر، إن الفريق كان الأفضل طوال المباراة، ولكن اللاعبين لم يقدموا كل ما تم التجهيز له قبل المباراة، ورغم أن الأهلي كان الأفضل كان من الممكن أن نخرج بنتيجة سلبية من ركلة الجزاء التي تم احتسابها لفريق إنبي.

وتابع المدير الفني: "لم نقدم ما تدربنا عليه قبل المباراة، ولكن وجود 10 لاعبين أمام منطقة جزاء المنافس زاد من صعوبة اللقاء كثيرًا، وهذا ما دفعنا لمحاولة الاختراق من أطراف الملعب".