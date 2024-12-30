شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين زد وبتروجت، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

وشهد الشوط الأول تألقا لحراس المرمى على لطفى وعمر صلاح، حيث أنقذ على لطفى حارس مرمى زد مرماه من هدف محقق فى الدقيقة 24، بعدما حول السنغالى إسماعيل بامبا عرضية لمرماه لكنه تصدى لها ببراعة.

فى المقابل، تألق عمر صلاح حارس مرمى بتروجت فى الدقيقة 33 بعدما أنقذ مرماه من هدف محقق بعد التصدى لتسديدة أحمد الصغيرى الذى وضع الكرة فى المرمى من ركلة ثابتة.

وجاء تشكيل بتروجت لمواجهة زد كالتالى:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد، هادى رياض، رشاد المتولى، حامد حمدان

الوسط: مصطفى الجمل، أحمد بحبح، توفيق محمد، أحمد رضا

الهجوم: شيكودى جبريل، إسماعيل بامبا

البدلاء: محمد خليفة، أحمد غنيم، محمد على، زياد فرج، أحمد فاروق، عبد العزيز السيد، شيميزى كيايتشى، عبد الله محمود

بينما جاء تشكيل زد كالتالى:

حراسة المرمى: على لطفى

الدفاع: مصطفى العش، محمد أشرف، أحمد عبد النبى، أحمد طارق

الوسط: حمدى علاء، أحمد الصغيرى، أحمد عادل، ماتا ماجاسا، عبد الرحمن البانوبى

الهجوم: ديلسون كاموني

البدلاء: عمرو حسام، بازوكا، مصطفى، زيكو، شادى حسين، رأفت خليل، عماد، بيتر موتوموسي