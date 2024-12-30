شكرا لقرائتكم خبر عن دورى NILE.. سموحة يتقدم على فاركو بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق سموحة الشوط الأول أمام فريق فاركو متأخرا بهدف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، بعد تمريرة من محمود صابر إلى دوكو دودو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل فاركو ضد سموحة على النحو التالي: "حارس المرمى: شيكا، والدفاع: ياسين السيد، عزمي غوما، أحمد شريف، أحمد جمال، وفي الوسط: عمرو ناصر، أحمد محمد، محمود عماد، محمد عز، وفي الهجوم: وليد على، جيفرسون انكادا".

فيما جاء تشكيل سموحة على النحو التالي: "حراسة المرمى: الهاني سليمان، والدفاع: هشام حافظ، محمد جابر ميدو، محمد رجب الصافي، إسلام جابر، وفي الوسط: دوكو دودو، محمود صابر، كناريا، والهجوم: مصطفي البدري، حسام حسن، عبدالكبير الوادي".

وحصد فاركو 7 نقاط خلال مشوار الدوري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكه 10 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، حصد سموحة 5 نقاط فقط في واحدة من البدايات المتعثرة للفريق السكندري بالدوري، حيث خاض 5 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو سموحة 5 أهداف واستقبلت شباكه 7 أخرى.

وكان فاركو قد تلقى هزيمة قاسية أمام بيراميدز في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة، ويبحث الفريق البرتقالي عن تصحيح المسار واستعادة العروض القوية في مباراة الليلة أمام سموحة، لرفع رصيده إلى 10 نقاط ومنافسة الكبار في الدوري.

فيما يسعى سموحة بقيادة أحمد سامي، إلى العودة سريعاً إلى المنافسة بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الفريق السكندري في الجولة الماضية أمام غزل المحلة بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث شدد أحمد سامي على ضرورة استعادة النتائج الإيجابية لوضع الفريق في مكانته التي يستحقها بين كبار الدوري.