شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات الأربعاء استعدادا للمصرى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى التدريبات بعد غد الأربعاء، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بالجولة السابعة من بطولة الدورى، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين، حيث قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة لمدة يومين.

ويستأنف الزمالك تدريباته الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 14 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.