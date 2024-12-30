الإسماعيلى لا يعرف الهزيمة أمام مودرن سبورت قبل مواجهة الدورى

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يتسلح فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، بالتاريخ قبل مواجهة مودرن سبورت، المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

الإسماعيلى لا يعرف الهزيمة

ويمتلك فريق الإسماعيلى رقما مميزا أمام مودرن سبورت قبل المواجهة السابعة بينهما فى جميع المسابقات، حيث لم بتذوق أى هزيمة خلال المباريات الستة الماضية، حيث نجح فى الفوز فى مباراتين وحسم التعادل 4 لقاءات، سجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

وحذر حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، لاعبيه من خطورة استمرار الأخطاء الدفاعية، وشدد على لاعبيه ضرورة التمركز الصحيح لتجنب تلقى أهداف ساذجة تكلف الدراويش خسارة نقاط مهمة فى مسيرة الفريق الأصفر بالدوري.

ويعكف حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة مباريات مودرن سبورت بالفيديو استعدادا للمواجهة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدورى.

واستعان حمد إبراهيم بمباراتى مودرن سبورت أمام كل من البنك الأهلى والاتحاد السكندرى، لمعرفة طريقة لعب المنافس تحت قيادة الفرنسي فرانك دوماس، والذى خسر أمام البنك وتعادل أمام الاتحاد.