شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء محتسبة الأبرز فى لقاء إنبى والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: إنبى والأهلى

المسابقة: الجولة 7 من دورى Nile

النتيجة: التعادل السلبى

حكم الساحة: محمود بسيونى

المساعد الأول: أحمد توفيق طلب

المساعد الثانى: شهاب راشد

الحكم الرابع: جلال أحمد

حكام الـVAR: محمد معروف، البساطى

على الرغم من أن المباراة صعبة تحكيميا إلا أن طاقم التحكيم بقيادة محمود بسيونى تمكن من إدارتها بشكل جيد وكانت غالبية قراراته صحيحة، خاصة القرار الأهم داخل منطقة الجزاء وجاءت حالات المباراة كالآتى:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 86 احتسب الحكم ركلة جزاء على لاعب الأهلى ياسر ابراهيم نتيجة مخالفة لمس الكرة باليد، القرار صحيح من الحكم نتيجة وضع اليد وخروجها خارج الجسم والكرة كانت مصوبة ناحية المرمى والـVAR أكد قرار الحكم.

حالات يجب الحكم أن يتخذ التمركز الصحيح فيها نتيجة اصطدام الكرة به أكثر من مرة، ويجب أن يكون هناك توقع لمرحلة اللعب القادمة.

اللياقة البدنية: لياقة بدنية جيدة وتنوع فى أسلوب الجرى من تحمل عام وتحمل سرعة وتحركات جانبية.

الحكام المساعدون: تحركات واعية ومساعدة الحكم فى احتساب المخالفات القريبة

حكام الـ VAR: لا توجد حالات تستحق تدخل الـ VAR