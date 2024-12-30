شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور يقود كابينة VAR فى نصف نهائى خليجى 26 بين الكويت والبحرين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجى العربى، الحكم المصرى محمود عاشور ليقود كابينة الفيديوVAR في مواجهة الكويت والبحرين المقرر لها غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس الخليج العربى "خليجى 26" التى تقام فى الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 3 يناير 2025.

وطاقم تحكيم مباراة الكويت والبحرين يقوده الروماني استيفان كوفاكس حكماً ويعاونه مواطناه ماريكا ماريوس وتيينغوي فرانسيس.. ومهند قاسم حكم رابع، والمصري محمود عاشور لتقنية الفار بمساعدة أحمد كاظم.

وكان عاشور قد شارك في مباراتى البحرين والعراق، ومواجهة قطر والإمارات، وظهر الحكم المصرى بمستوى متميز في الألعاب الصعبة أشاد به خبراء التحكيم والتحليل بالبطولة، مما جعله يستمر في إدارة المنافسات.

ويعد محمود عاشور من أفضل حكام الفيديو فى أفريقيا، وشارك عاشور كحكم فيديو فى أولمبياد باريس التى أقيمت الصيف الماضى، وظهر بمستوى مميز وقبلها شارك فى أمم أفريقيا بكوت ديفوار.