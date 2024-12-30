شكرا لقرائتكم خبر عن شيكودى وإسماعيل بامبا يقودان تشكيل بتروجت أمام زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة زد بعد قليل، فى إطار منافسات الجولة السابعة من دورى nile.

وجاء تشكيل بتروكت لمواجهة زد كالتالى:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد، هادى رياض، رشاد المتولى، حامد حمدان

الوسط: مصطفى الجمل، أحمد بحبح، توفيق محمد، أحمد رضا

الهجوم: شيكودى جبريل، إسماعيل بامبا

البدلاء: محمد خليفة، أحمد غنيم، محمد على، زياد فرج، أحمد فاروق، عبد العزيز السيد، شيميزى كيايتشى، عبد الله محمود