شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إنبى: أهدرنا فوزا مستحقا على الأهلى.. وراضٍ بالتعادل السلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد إسماعيل ، المدير الفنى لفريق إنبى، رضاه عن التعادل السلبى أمام الأهلى فى المباراة التى جرت اليوم باستاد المقاولون العرب بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وقال إسماعيل فى تصريحات لقناة أون سبورت بعد المباراة، إن الفوز بالثلاث نقاط كان قاب قوسين أو أدنى من فريقه، بعدما أهدر إنبى ركلة جزاء فى الدقائق الأخيرة، مشيرا إلى أن السيناريو الذى حدث هو طبيعى فى كرة القدم لكنه راض عن فريقه.

وأضاف مدرب إنبى، أنه واثق فى لاعبيه وقدراتهم على استمرار العروض والنتائج الجيدة للخروج من منطقة الخطر ومنافسة الكبار فى الدورى.

وفاز مصطفى شكشك لاعب انبى بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الاهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم مساء اليوم، الاثنين.

تعادل فريق الأهلي مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليفقد نقطتين فى صراع المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري المصري.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر، فيما وصل إنبي إلى النقطة السادسة في المركز الـ15 بجدول مسابقة الدوري.