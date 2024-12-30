شكرا لقرائتكم خبر عن كولر بعد التعادل مع إنبي: لاعبو الأهلي لم ينفذوا التعليمات ولم نستغل الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

عبر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، عن عدم رضاه على التعادل مع إنبي في المباراة التي جمعتها اليوم الاثنين، مؤكدا أن فريقه كان الأفضل فى أرض الملعب، ولكن هم تحصلوا على ركلة جزاء وكان بإمكانهم الفوز في اللقاء.

وقال كولر، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "لم نلعب بالشكل الذي تم الاتفاق عليه مع اللاعبين والذي كنا نتمنى تقديمه، ولكن بشكل عام عندما يكون هناك 10 لاعبين يقفون أمام مرماهم يكون من الصعب اختراق صفوفه".

وتابع، "كان لابد من خلق الفرص بشكل أفضل أمام مرمى إنبي، ولكن لم نقم بذلك جيدا كما لم نستغل أطراف الملعب بشكل جيد، لذا ظهر الأداء بهذا الشكل غير المرضي".

وأضاف، "اللاعبون لم يطبقوا التعليمات التى تحدثنا عليها قبل المباراة وبين الشوطين وغابت الفاعلية عن اللاعبين".

وتعادل فريق الأهلي مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليفقد نقطتين فى صراع المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري المصري.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثالث خلف الزمالك المتصدر، وبيراميدز الوصيف، فيما وصل إنبي للنقطة السادسة فى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدوري.