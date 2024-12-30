شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز على جبر، مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة الجونة، التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد خالد بشارة في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري، والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدف قاتل لدودو الجباس.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع تسجيل دودو الجباس هدف بيراميدز، إلا أن الحكم محمد الصباحى ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفار بسبب تسلل فيستون ماييلى وتداخل فى اللعبة، ثم سجل هدف الفوز لفريقه بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء فى اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 فى المركز الأول متساويًا مع الزمالك، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 2 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبو بيراميدز 10 أهداف واستقبلت شباكهم 5.

بينما على الجانب الآخر، تجمد رصيد الجونة عند الـ 6 نقاط بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وخسر فى 3، وسجل لاعبو الجونة هدفاً واحداً واستقبلت شباكهم 3.