شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شكشك لاعب إنبي يفوز بلقب رجل مباراة الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

فاز مصطفى شكشك لاعب انبى بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الاهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم مساء اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

تعادل فريق الأهلي مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليفقد نقطتين فى صراع المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري المصري.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر، فيما وصل إنبي إلى النقطة السادسة في المركز الـ15 بجدول مسابقة الدوري.