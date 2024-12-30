شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ركلة جزاء إنبى المهدرة فى مباراة الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريق الأهلي مع إنبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليفقد نقطتين فى صراع المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري المصري.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر، فيما وصل إنبي إلى النقطة السادسة في المركز الـ15 بجدول مسابقة الدوري.

وتقدم أحمد كالوشا لتسديد ركلة جزاء انبى وأهدرها في الدقيقة 89 بعدما لعب الكرة أعلى عارضة شوبير.