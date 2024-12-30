شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس يخطف 3 نقاط لـ بيراميدز من الجونة بهدف +90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد خالد بشارة في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الذائع تسجيل دودو الجباس هدف بيراميدز، إلا أن الحكم محمد الصباحى ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفار بسبب تسلل فيستون ماييلى وتداخل فى اللعبة، ثم سجل هدف الفوز لفريقه بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء فى اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 فى المركز الثاني خلف الزمالك، بفارق الأهداف، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل فى 2 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبو بيراميدز 10 أهداف واستقبلت شباكهم 5.

بينما على الجانب الآخر، تجمد رصيد الجونة عند الـ 6 نقاط بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وخسر فى 3، وسجل لاعبو الجونة هدفاً واحداً واستقبلت شباكهم 3.

وضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد علاء، خط الدفاع: أليو جانا - أحمد حسام - أحمد العش - أحمد مجدي كهربا، خط الوسط: بلال السيد - عبدالجواد تعلب - نور السيد، خط الهجوم: راندريانتيناينا - علي الزهدي - أوجو صامويل.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: حسن شاهين - أحمد شوشة - عصام صبحي - رضا صلاح - حسام إيفونا - أحمد عبدالرسول - أحمد رضا - مازن ياسر - شامسو كابير.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا، خط الهجوم: يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس - فيستون ماييلي.