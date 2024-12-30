شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهدر ركلة جزاء فى مباراة الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

أهدر فريق إنبى ركلة جزاء فى مباراة الاهلى بالدقيقة 88 من عمر الشوط الثانى فى اللقاء المقام حاليًا باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

أجرى السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، تغييرين على تشكيل فريقه الذى يواجه فريق إنبى حالياً فى اللقاء المقام حاليًا باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

دفع كولر بكريم الدبيس بديلا ليحيى عطية الله، وعمر الساعى بديلا لمجدى أفشة فى مباراة الأهلى.

تحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 6 ولعبها أفشة داخل منطقة جزاء إنبي ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى رضا السيد، واستمر الأهلي في السيطرة على مجريات اللعب على مدار أول ربع ساعة ولكن بدون خطورة على مرمى الفريق البترولي.

وسدد إمام عاشور تصويبة في الدقيقة 12 ولكن مرت بعيدا عن مرمى إنبي ، وتوقف اللعب في الدقيقة 13 لإصابة إمام عاشور لأقل من دقيقة قبل أن يستكمل اللقاء، وسدد مروان عطية تصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 15 ولكن مرت أعلى عارضة إنبي.

هدد الأهلي دفاع إنبي بهجمة خطيرة في الدقية 19 عن طريق يحيى عطية الله ولعبها عرضية وصلت إلى وسام وأهداها إلى إمام الذي سددها في دفاع إنبي، وتحصل الأهلي على ركنية في الدقيقة 24 لعبها عطية الله واستقبلها ربيعة برأسية ولكن بعيدا عن مرمى إنبي.