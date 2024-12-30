شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلى يبحث عن هدف التقدم أمام إنبى.. ويدفع بالشحات وسمير والان مع تفاصيل الخبر

يستمر التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة مباراة الأهلي أمام إنبي بعد مرور 75 دقيقة من عمر المواجهة التي تجمعهما اليوم الاثنين على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 6 ولعبها أفشة داخل منطقة جزاء إنبي ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى رضا السيد، واستمر الأهلي في السيطرة على مجريات اللعب على مدار أول ربع ساعة ولكن بدون خطورة على مرمى الفريق البترولي.

وسدد إمام عاشور تصويبة في الدقيقة 12 ولكن مرت بعيدا عن مرمى إنبي ، وتوقف اللعب في الدقيقة 13 لإصابة إمام عاشور لأقل من دقيقة قبل أن يستكمل اللقاء، وسدد مروان عطية تصويبة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 15 ولكن مرت أعلى عارضة إنبي.

هدد الأهلي دفاع إنبي بهجمة خطيرة في الدقية 19 عن طريق يحيى عطية الله ولعبها عرضية وصلت إلى وسام وأهداها إلى إمام الذي سددها في دفاع إنبي، وتحصل الأهلي على ركنية في الدقيقة 24 لعبها عطية الله واستقبلها ربيعة برأسية ولكن بعيدا عن مرمى إنبي.

واصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء وسط تكتل وحذر دفاعي من لاعبي إنبي، وتضيق مساحات أمام مفاتيح لعب الأهلي من أجل الحفاظ على نظافة شباكهم، وصوب وسام تصويبة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 42 ولكن أمسك بها رضا السيد، ونجح إنبي في فرض التعادل السلبي على الأهلي حتى نهاية الشوط الأول.

أجرى إنبي تغييرا بين الشوطين بنزول تندري راندرياناريجاونا بدلا من محمد سمير، واستمرت سيطرة الأهلي في بداية الشوط الثاني، وسدد إمام عاشور تصويبة من خارج منطقة جزاء إنبي في الدقيقة 57 ولكن أمسك بها رضا السيد.

أجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 64 بنزول حسين الشحات وسمير محمد بدلا من بيرسي تاو ومروان عطية، لتعزيز الشق الهجومي، بينما أجرى إنبي تغيير ثاني بنزول أحمد أمين قفة بدلا من نادر حواش، وهدد أفشة مرمى إنبي بتصويبة في الدقيقة 69 ولكن ارتطمت بقدم مدافع إنبي وتحولت إلى ركنية.

وهدد ربيعة مرمى إنبي برأسية في الدقيقة 73 ولكن ارتطمت بمدافع إنبي وتحولت إلى ركنية، وبعدها وصلت الكرة إلى إمام لعبها سهلة في يد حارس إنبين وأجرى الفريق البترولي تغيير ثالث في الدقيقة 75 بنزول رفيق كابو بدى من محمد شريف حتحوت.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، يحيى عطية الله ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق في خط الدفاع، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في خط الوسط، محمد مجدى أفشة وبيرسى تاو ووسام أبو علي في فى خط الهجوم

وتواجد على دكة البدلاء: حسين الشحات وأشرف داري وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس.

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي: رضا السيد في حراسة المرمى، مصطفى دويدار – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير في خط الدفاع، أحمد العجوز – مودي ناصر – مصطفى شكشك – محمد سمير في خط الوسط، أحمد حواش – ومحمد حتحوت في خط الهجوم.

يتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى وسيف سفاجا و تيندري مونوفو وخالد أحمد وشيكو محارب و أحمد جمال ومحمد حامد ورفيق كابو وأحمد أمين أوفا.