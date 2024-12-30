شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يطلبون ركلة جزاء وحكم مباراة انبى يستكمل اللعب..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

طالب لاعبو النادى الاهلى بإحتساب ركلة جزاء لصالحهم فى اللقاء المقام حاليًا باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز ولكن محمود بسيونى حكم اللقاء استكمل اللعب.

ويلعب الأهلي اللقاء دون محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، محمود كهربا، رضا سليم، علي معلول، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، ومحمد عبد الله.

ويتسلح المارد الأحمر بنجمه المتألق وسام أبو على بجانب إمام عاشور وحسين الشحات وأفشة ويحيى عطية الله.

وجاءت قائمة الأهلى لمواجهة إنبى كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.



خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.



خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – كريم وليد - عمر الساعي – أحمد نبيل «كوكا» – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – بيرسي تاو - مصطفى أبو الخير.



خط الهجوم: وسام أبو علي – سمير محمد.